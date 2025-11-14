Arwal District Results LIVE: अरवल की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में दोनों सीटें महागठबंधन MGB ने जीती थीं

संक्षेप: Arwal District Seats Overall Results: अरवल जिले की अरवल और कुर्था कुल दो विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन ने दोनों सीटें जीती थीं। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

Arwal District Seats Overall Results: बिहार का छोटा, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला, अरवल, की दोनों विधानसभा सीटों - अरवल (214) और कुर्था (215) - पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में अरवल जिले की दोनों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा था। अरवल सीट सीपीआई (एमएल) लिबरेशन (CPI-ML) ने जीती थी, जबकि कुर्था सीट राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने जीती थी। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

अरवल विधानसभा सीट (214) 2020 में, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महानंद सिंह ने बीजेपी के दीपक कुमार शर्मा को कड़े मुकाबले में 19,950 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2025 में, मुख्य मुकाबला सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महानंद सिंह और एनडीए की ओर से बीजेपी के मनोज कुमार के बीच होने का अनुमान है, जिसमें जीत का अंतर पिछले चुनाव से काफी कम रहने की उम्मीद है। यह सीट अपने बालू खनन और जातिगत समीकरणों के कारण चर्चा में रहती है।