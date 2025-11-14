Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsArwal District Assembly Results Arwal Kurtha NDA Mahagathbandhan CPIML RJD
Arwal District Results LIVE: अरवल की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में दोनों सीटें महागठबंधन MGB ने जीती थीं

Arwal District Results LIVE: अरवल की दो सीटों पर कौन आगे? 2020 में दोनों सीटें महागठबंधन MGB ने जीती थीं

संक्षेप: Arwal District Seats Overall Results: अरवल जिले की अरवल और कुर्था कुल दो विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन ने दोनों सीटें जीती थीं। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:42 AMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Arwal District Seats Overall Results: बिहार का छोटा, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिला, अरवल, की दोनों विधानसभा सीटों - अरवल (214) और कुर्था (215) - पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में अरवल जिले की दोनों सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा था। अरवल सीट सीपीआई (एमएल) लिबरेशन (CPI-ML) ने जीती थी, जबकि कुर्था सीट राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने जीती थी। इस बार इन दोनों सीटों पर फिर वही पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अरवल विधानसभा सीट (214)

2020 में, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महानंद सिंह ने बीजेपी के दीपक कुमार शर्मा को कड़े मुकाबले में 19,950 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2025 में, मुख्य मुकाबला सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महानंद सिंह और एनडीए की ओर से बीजेपी के मनोज कुमार के बीच होने का अनुमान है, जिसमें जीत का अंतर पिछले चुनाव से काफी कम रहने की उम्मीद है। यह सीट अपने बालू खनन और जातिगत समीकरणों के कारण चर्चा में रहती है।

कुर्था विधानसभा सीट (215)

2020 में, आरजेडी के बागी कुमार वर्मा ने जेडीयू के सत्यदेव कुशवाहा को हराया था। इस बार, आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन का सामना जेडीयू के पप्पू कुमार वर्मा से है, जो इस बार फिर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला हमेशा रोचक रहा है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Arwal Bihar Elections assembly elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।