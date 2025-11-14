Hindustan Hindi News
Arwal Result LIVE: अरवल चुनाव नतीजा; महानंद सिंह या मनोज कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Arwal Assembly Seat Result LIVE 2025: अरवल जिले की अरवल असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि सीपीआई-माले के महानंद सिंह फिर से चुनाव जीत पाते हैं या फिर भाजपा के मनोज कुमार उन्हें हराते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:31 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अरवल
Arwal Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल जिले की अरवल सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। यहां भाजपा के मनोज कुमार और सीपीआई-माले के महानंद सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में सीपीआई माले के महानंद सिंह ने भाजपा के दीपक कुमार शर्मा को हराया था। अब देखना होगा क्या सीपीआई-माले के महानंद सिंह एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे या फिर भाजपा के दीपक कुमार शर्मा जीत जाएंगे।

अरवल जिले की अरवल विधानसभा सीट पर 2020 में सीपीआई माले के महा ननद सिंह (68286) ने भाजपा के दीपक कुमार शर्मा (48336) को 19950 वोटों से हराया था। इस हार को जीत में बदलने के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। 2015 में राजद के रविंद्र सिंह ने भाजपा के चितरंजन कुमार को 17,810 वोटों से हराया था। पहली बार रविंद्र सिंह इस सीट से 1995 में जनता दल के टिकट पर जीते थे।

2010 में चितरंजन कुमार यहां से विधायक बने थे। एलजेपी के के दुलारचंद सिंह लगातार दो बार फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में इस सीट से चुनाव जीते। राजद के अखिलेश प्रसाद सिंह यहां से 2000 में जीते थे। अब तक कुल चुनाव में यहां से 4 बार निर्दलीय, 2-2 बार आरजेडी, एलजेपी, भाकपा और कांग्रेस और 1-1 बार भाजपा, जनता दल, जनता पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी यहां से जीत चुकी है।

कांग्रेस यहां कभी भी प्रभावशाली नहीं रही है। उसकी आखिरी जीत 1962 के चुनाव में हुई थी। यहां कई दलों ने अपनी-अपनी सरकार बनाई है। इनमें भाकपा, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने दो-दो बार चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा और भाकपा (माले) को एक-एक बार सफलता मिली है।

