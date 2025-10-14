Bihar Elections: AAP की 48 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट, देखें किसे कहां से मिला टिकट

संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 48 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। अब तक कुल 59 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट पार्टी ने 6 अक्टूबर को जारी की थी।

Follow Us on

Tue, 14 Oct 2025 11:38 PM

बिहार चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने 48 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई थी। अब तक 59 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें बिहार की सभी 243 सीटों पर AAP अकेले चुनाव लड़ रही है।

आम आदमी पार्टी (AAP) बिहार उम्मीदवारों की सूची नरकटियागंज- राजीव वर्मा

बगहा- शेषनाथ चौधरी

सिकटा- औरंगजेब आलम

केसरिया- राम आधार राय

पिपरा- विपुल यादव

चिरैया- ओम प्रकाश यादव

ढाका- मधुसूदन कुशवाहा

शिवहर- अनीश झा

सुरसंड- ऋषि कुमार अग्रवाल

बाजपट्टी- रणधीर कुमार चौधरी

बिस्फी- अरविंद कुमार मिश्रा

निर्मली- चंदन कुमार

छातापुर- विनोद कुमार मंडल

सिकटी- दिनेश कुमार आर्य

बहादुरगंज- मासूम रजा

रुपौली- विकास कुमार

पूर्णिया- आदित्य लाल

कटिहार- राजेश गुरनानी

मधेपुरा- मुकेश कुमार

औराई- शिवम शंकर गुप्ता

मुजफ्फरपुर- मो. हसन

बोचहां (अ.जा.)- डॉ. अभय कुमार

बरौली- डॉ. सत्येंद्र कुमार पटेल

गोपालगंज- डॉ. बृज किशोर गुप्ता

भोरे (अ.जा.)- धर्मेन्द्र कुमार

हथुआ- इंद्रजीत ज्योतिकार

सीवान- सत्येंद्र कुमार कुशवाहा

जिरादेई- विनोद कुमार सिंह

बड़हरिया- डॉ. जितेंद्र कुमार यादव

मरहौरा- सुशील कुमार यादव

छपरा- प्रेम प्राप्त सिंह

गरखा- सदन कुमार

परसा- पवन तिवारी

लालगंज- राजेंद्र प्रसाद सिंह

महिउद्दीनगर- उमेश राय

हसनपुर- मनमोहन मधुकर

बेलदौर (अ.जा.)- राहुल कुमार बासु

बांका- रजनीश कुमार चौधरी

जमालपुर- गोपाल कुमार तांती

शेखपुरा- उमेश प्रसाद सिंह

हरनौत- धर्मेन्द्र कुमार

मोकामा- डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर

कुरहनीआर- बबलू कुमार

चेनारी (अ.जा.)- धंनजय कुमार

कुरथा- उमाशंकर शरण

बोधगया (अ.जा.)- गोपालशरण मांझी

बेलागंज- मधुमाला राय