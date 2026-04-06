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VIDEO: पटना में अरुणाचल की महिलाओं को वॉशरूम जाने से रोका; चिंकी बोलकर मजाक उड़ाया

Apr 06, 2026 09:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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पटना स्टेशन के पास कुछ महिलाएं पहले से ही कॉमन रूम में बैठी रहती हैं। उन्हें देखकर मोमो, चिंकी और चीनी जैसे शब्द बोलने लगी। यह बात अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं को नागवार गुजरी। उन्होंने इसका विरोध किया तथा ऐसा कहने से मना किया। वे शौचालय जा रही थीं तभी महिलाओं ने उन्हें रोक दिया।

VIDEO: पटना में अरुणाचल की महिलाओं को वॉशरूम जाने से रोका; चिंकी बोलकर मजाक उड़ाया

अरुणाचल प्रदेश से बिहार की राजधानी पटना आई एक डांस टीम की महिला सदस्यों के साथ रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाओं को मोमो, चिंकी और चीनी कहा जा रहा है, जिससे वे नाराज दिख रही हैं। वीडियो में अरुणाचल की महिलाएं यह कहते दिख रही हैं कि क्या तुम्हारे यहां से नार्थ ईस्ट घूमने लोग जाते हैं तो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कुछ महिलाएं उन्हें सार्वजनिक वॉशरूम जाने से भी रोक रही हैं। वे कहती हुई दिख रही हैं कि क्या आपलोग भारतीय हैं। यदि हैं तो परिचय पत्र दिखाइए।

हालांकि इस वायरल वीडियो की लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से एक डांस टीम पटना में आई थी। यहां काम करने के बाद वे लौट रही थी। स्टेशन के पास कुछ महिलाएं पहले से ही कॉमन रूम में बैठी रहती हैं। उन्हें देखकर मोमो, चिंकी और चीनी जैसे शब्द बोलने लगी। यह बात अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं को नागवार गुजरी। उन्होंने इसका विरोध किया तथा ऐसा कहने से मना किया। वे शौचालय जा रही थीं तभी महिलाओं ने उन्हें रोक दिया।

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि जब एक महिला अरुणाचल की महिलाओं से उनका आईकार्ड मांगती हैं तो अरुणाचल की एक महिला कहती हैं कि आप हैं कौन। अरुणाचल की महिलाओं ने इस महिला का वीडियो बनाया। वीडियो बना रही महिला कहती है कि हम अरुणाचल से यहां घूमने आए थे लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ही हम घूमने से डरते हैं। हमलोगों को चिंकी बोला जा रहा है।

उनका कहना था कि क्या आप भारतीय हैं। यदि भारतीय हैं तो आईडी कार्ड दिखाइए। इस पर वे भड़क गई। यह वीडियो कहां का है इसका अभी सही पता नहीं चल पाया है पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वे अरुणाचल लौटने के लिए जंक्शन या राजेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन गई थी तभी किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। डीएसपी (मुख्यालय) भास्कर रंजन का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। छानबीन कराई जा रही है।

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Nishant Nandan

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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