1 परिवार, 2 पार्टी, 3 टिकट; अरुण कुमार के बेटे, भाई और भतीजे NDA के कैंडिडेट; अनिल 4 टर्म विधायक

संक्षेप: कुछ भूमिहार नेताओं के तेजस्वी यादव के पास जाने से एनडीए इस कदर दबाव में आया कि जहानाबाद वाले अरुण कुमार के परिवार से तीन लोगों को टिकट दे दिया। उनमें एक भाई अनिल कुमार हैं जो पहले से चार बार के विधायक हैं।

बिहार में आबादी की तुलना में ज्यादा टिकट लेने के मामले में राजपूत जाति को टक्कर देने वाले भूमिहार समाज के नेताओं की महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीच छीना-झपटी में जहानाबाद वाले अरुण कुमार के परिवार की लॉटरी लग गई। उनके परिवार में एनडीए की दो पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने तीन लोगों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को जहानाबाद जिले की घोसी सीट से, जबकि भाई अनिल कुमार और भतीजे रोमित कुमार को जीतनराम मांझी की हम ने गया जिले की टिकारी और अतरी सीट से लड़ाया है। अनिल पहले से चार बार के विधायक हैं और अभी टिकारी से हम के एमएलए हैं।