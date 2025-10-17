Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsArun Kumar Jehanabad son Rituraj Ghosi brother Anil Tikari nephew Romit Atri get NDA JDU HAM tickets political nepotism
1 परिवार, 2 पार्टी, 3 टिकट; अरुण कुमार के बेटे, भाई और भतीजे NDA के कैंडिडेट; अनिल 4 टर्म विधायक

1 परिवार, 2 पार्टी, 3 टिकट; अरुण कुमार के बेटे, भाई और भतीजे NDA के कैंडिडेट; अनिल 4 टर्म विधायक

संक्षेप: कुछ भूमिहार नेताओं के तेजस्वी यादव के पास जाने से एनडीए इस कदर दबाव में आया कि जहानाबाद वाले अरुण कुमार के परिवार से तीन लोगों को टिकट दे दिया। उनमें एक भाई अनिल कुमार हैं जो पहले से चार बार के विधायक हैं।

Fri, 17 Oct 2025 08:22 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में आबादी की तुलना में ज्यादा टिकट लेने के मामले में राजपूत जाति को टक्कर देने वाले भूमिहार समाज के नेताओं की महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बीच छीना-झपटी में जहानाबाद वाले अरुण कुमार के परिवार की लॉटरी लग गई। उनके परिवार में एनडीए की दो पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने तीन लोगों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को जहानाबाद जिले की घोसी सीट से, जबकि भाई अनिल कुमार और भतीजे रोमित कुमार को जीतनराम मांझी की हम ने गया जिले की टिकारी और अतरी सीट से लड़ाया है। अनिल पहले से चार बार के विधायक हैं और अभी टिकारी से हम के एमएलए हैं।

घोसी, टिकारी और अतरी विधानसभा जहानाबाद लोकसभा का हिस्सा है, जहां से अरुण कुमार एक बार जेडीयू और दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) से सांसद रहे हैं। टिकारी से उनके भाई अनिल कुमार हम के मौजूदा विधायक हैं। अनिल पहले भी कई चुनाव जीत चुके हैं। 2005 में वो कोंच सीट से फरवरी में लोजपा और अक्टूबर में जेडीयू से जीते थे। परिसीमन के बाद टिकारी का पहला चुनाव 2010 में हुआ तो भी जेडीयू से जीते। 2015 में अनिल हम से लड़े, लेकिन जेडीयू के अभय कुशवाहा से हार गए। अभय अब औरंगबाद से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद हैं। 2020 में अनिल दोबारा हम के टिकट पर जीते।

अब नीतीश ही अकेले बचे; उपेंद्र कुशवाहा भी परिवार फर्स्ट; बीवी सेट, बेटा नेक्स्ट

अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज का यह पहला चुनाव है। अरुण लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान से अलग होने के बाद काफी समय से जेडीयू में वापसी की कोशिश कर रहे थे। सितंबर में उनकी वापसी की तारीख तय हो गई थी। लेकिन ऐने मौके पर शामिल कराने वाले नेताओं में एक दिल्ली चला गया, दूसरा अपने क्षेत्र। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इशारा समझा तो वह भी निकल गए और अरुण की वापसी नहीं हो सकी। लेकिन मगध इलाके के बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को तेजस्वी यादव ने राजद में शामिल करके जहानाबाद की राजनीति में ऐसा खेल किया कि अरुण को बेटे साथ बुलाकर घोसी से टिकट दे दिया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बेटा-बहू, बेटी-दामाद; नीतीश को छोड़ दें तो नेता फैक्ट्री बना है सबका परिवार, खुद गिन लीजिए

अरुण कुमार की वापसी में मजेदार बात ये हुई कि जिनके इशारे पर सितंबर में वापसी टली थी, वो खुद ज्वाइन कराने पहुंचे। जो लोग शामिल कराने वाले दिन यहां-वहां निकल लिए थे, अगल-बगल में खड़े रहे। अशोक चौधरी भी दिखे, जिनके दामाद सायन कुणाल जहानाबाद में सक्रिय थे और घोसी सीट से लड़ना चाहते थे। ऋतुराज को घोसी से टिकट मिला और वो नामांकन कर चुके हैं। अशोक चौधरी को उनके नामांकन में भी देखा गया। जहानाबाद और मगध इलाके की भूमिहार राजनीति पर जगदीश शर्मा और अरुण कुमार के बीच दबदबे की लड़ाई है।

एनडीए में कुशवाहा पर फिर भारी पड़े ठाकुर; राजपूतों को 37 सीट, कोइरी को 23 टिकट

अरुण कुमार तीन भाई हैं। उनके तीसरे भाई अरविंद कुमार के बेटे रोमित कुमार को गया की अतरी सीट से जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने टिकट दिया है। रोमित ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। रोमित कुमार जीतनराम मांझी के सांसद प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जहानाबाद के लोगों का कहना है कि भले तीनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन अरुण कुमार का बाकी दो भाई यानी अनिल और अरविंद से बहुत लगाव-जुड़ाव नहीं बचा है। अनिल कुमार और रोमित कुमार के संबंध बेहतर हैं और दोनों एक ही पार्टी में भी हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Arun Kumar Nitish Kumar Jitan Ram Manjhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।