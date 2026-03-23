20 दिन पहले नाना मर गए, मन भटकता था; गया की निशु ने सुनाई बिहार टॉपर बनने की कहानी

रिजल्ट आने के बाद निशु का उसके स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। किसान की बेटी निशु ने अपनी मेहनत की बदौलत ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि, गया जिले का नाम रोशन कर दिया है।

Bihar Topper`s Success Story: बिहार विधालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडियट(+2) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। टॉप-5 में 26 छात्र छात्राओं ने स्थान बनाया है जिनमें 19 लड़कियों ने बाजी मारी है। इसके साथ ही बिहार देश भर में रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट देने वाला टॉपर स्टेट बन गया है। कुल 85.19 फीसदी परीक्षार्थी पास हुए हैं। पास करने वालों की लिस्ट लड़कों का प्रतिशत 84 प्लस है तो लड़कियों का 86 प्लस है यहां भी लड़कियों का दबदबा है।

गया जी की निशु कुमारी ने आर्ट्स विषय में स्टेट टॉपर का खिताब हासिल किया है। निशु को 500 अंकों की परीक्षा में 479 अंक मिले हैं। वह गया जी के यशवंत प्लस टू उच्च विद्यालय खिजरसराय की छात्रा थी। रिजल्ट आने के बाद निशु का उसके स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। किसान की बेटी निशु ने अपनी मेहनत की बदौलत ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि, गया जिले का नाम रौशन कर दिया है।

गरीबी नहीं बनी बाधा, 95.80% अंक मिले जिले के खिजरसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव की रहने वाली किसान की बेटी निशु कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प से बड़ी कामयाबी हासिल की है। यशवंत हाई स्कूल की आर्ट्स की छात्रा निशु ने 95.80 प्रतिशत अंक लाकर राज्यभर में टॉप किया है, जिससे पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है।आर्थिक तंगी के कारण वह ट्यूशन तक नहीं ले सकी, लेकिन उसने स्कूल के शिक्षकों के मार्गदर्शन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने कभी अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। उसके पिता अमोद कुमार एक छोटे किसान हैं, जिनकी आय से घर चलाना ही चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी परिवार ने निशु की पढ़ाई में हर संभव सहयोग किया।

नाना के निधन से खुद को रिकवर किया आर्ट्स टॉपर निशु ने लाइव हिन्दुस्तान से अपनी सफलता का राज और पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों को शेयर किया। पढ़ लिखकर कुछ करने का उसका सपना है जिसे पूरा करने की राह में कई कठिनाईयां आईं। उन्होंने बताया कि एग्जाम शुरू होने से बीस दिन पहले उनके नाना का निधन हो गया। मामा नहीं होने के कारण उनकी मां और पिता पर ही क्रिया कर्म का जिम्मा था। नाना को श्रद्धांजलि देने गई निशु भारी मन से उसी दिन जहानाबाद से गया जी स्थित घर लौट गई। मां ने उसे रोकना चाहा पर उसके सामने बोर्ड एग्जाम था जिसमें उसे मुकाम हासिल करना था।