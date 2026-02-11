Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में गर्मी की आहट के बीच सुबह-शाम हल्की ठंड, आप जिले में तापमान कितना; जानें

Bihar Weather: बिहार में धूप खिलने के बाद लोगों को ठंड का अहसास जरा भी नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।

Feb 11, 2026 08:00 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Weather: बिहार में गर्मी की आहट के बीच अभी भी हल्की ठंड का असर है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह-शाम हल्की ठंड का असर देखा जा रहा है। इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ रहा है। हालांकि, दिन खुलने के बाद चटक धूप निकल रही है। धूप की गर्माहट लोगों को अभी बड़ी राहत दे रही है। धूप खिलने के बाद लोगों को ठंड का अहसास जरा भी नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।

मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि अगले सात दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर औऱ समस्तीपुर में अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अधिकतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी तरह दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अधिकतम तापमान 24-26 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

