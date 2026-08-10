भरत तिवारी एनकाउंटर: SDM, SDPO समेत 11 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट से 12 अगस्त की मियाद
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भोजपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) कोर्ट ने एसडीएम और एसडीपीओ समेत 11 पुलिस वालों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
Arrest Warrant against SDM SDPO in Bharat Tiwari Encounter: बिहार के बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा की अदालत की ओर से बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है। भोजपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) कोर्ट ने एसडीएम और एसडीपीओ समेत 11 पुलिस वालों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि अदालत की ओर से सभी को गिरफ्तार कर 12 अगस्त तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, एसपी राज ने इसकी जानकारी होने से इनकार करते हुए अफवाह करार दिया है।
जिन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकर, दारोगा अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, एएसआई रामा शंकर यादव, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार और विकास कुमार सहित अन्य शामिल हैं। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सम्राट चौधरी सरकार के आदेश पर न्यायिक आयोग का गठन कर जांच की जा रही है।
बता दें कि 17 जून की सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था। बिलौटी निवासी काशी नाथ तिवारी के पुत्र भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां मारी गयी थी। कहा गया कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी को दबोच लिया और गोली मार दी। भरत को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर जमकर बवाल मचा था। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले में काशीनाथ तिवारी की शिकायत पर जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वहीं, पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।
भरत तिवारी का मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया जिसमें भरत तिवारी को पुलिस की ओर पिस्तौल ताने हुए देखा गया। अगले दिन भरत तिवारी के एनकाउंटर की खबर आई। भरत की मौत के बाद जमकर सड़क से लेकर सदन तक जमकर बवाल हुआ। सरकार में शामिल दल के नेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मिथिलेश तिवारी ने भी पुलिस के इस ऐक्शन पर नाराजगी जताई। चिराग पासवान ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से की।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें