भरत तिवारी एनकाउंटर: SDM, SDPO समेत 11 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट से 12 अगस्त की मियाद

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भोजपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) कोर्ट ने एसडीएम और एसडीपीओ समेत 11 पुलिस वालों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Arrest Warrant against SDM SDPO in Bharat Tiwari Encounter: बिहार के बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा की अदालत की ओर से बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है। भोजपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी(सीजेएम) कोर्ट ने एसडीएम और एसडीपीओ समेत 11 पुलिस वालों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि अदालत की ओर से सभी को गिरफ्तार कर 12 अगस्त तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, एसपी राज ने इसकी जानकारी होने से इनकार करते हुए अफवाह करार दिया है।

जिन अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकर, दारोगा अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, एएसआई रामा शंकर यादव, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार और विकास कुमार सहित अन्य शामिल हैं। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सम्राट चौधरी सरकार के आदेश पर न्यायिक आयोग का गठन कर जांच की जा रही है।

बता दें कि 17 जून की सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था। बिलौटी निवासी काशी नाथ तिवारी के पुत्र भरत भूषण तिवारी को पांच गोलियां मारी गयी थी। कहा गया कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने भरत तिवारी को दबोच लिया और गोली मार दी। भरत को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर जमकर बवाल मचा था। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले में काशीनाथ तिवारी की शिकायत पर जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है। वहीं, पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है।