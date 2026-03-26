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आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के सभी दोषी बरी, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा भी रद्द की

Mar 26, 2026 04:58 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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2015 में हु्ए आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। लंबू शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे रद्द कर दिया गया।

आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के सभी दोषी बरी, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा भी रद्द की

बिहार के बहुचर्चित आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले के सभी दोषी बरी कर दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने दोषी लंबू शर्मा की फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया। अदालत ने लंबू शर्मा एवं अखिलेश उपाध्याय को भी बरी किया है। हालांकि, जेल से भागने के दूसरे मामले में वे दोषी करार दिए गए हैं। इसलिए दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

यह घटना 23 जनवरी 2015 की है। आरा सिविल कोर्ट परिसर में सुबह 11.35 बजे लगभग बम धमाका हुआ था। इसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अन्य कई लोग घायल हुए थे। बम धमाके के बाद कुख्यात लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय पुलिस हिरासत से भाग निकले थे।

स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई के बाद 20 अगस्त 2019 को फैसला सुनाया था। इसमें जेल से भागे लंबू शर्मा को मुख्य दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं, उसके साथ जेल से भागे अपराधी अखिलेश उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके अलावा अन्य 6 दोषियों को भी उम्रकैद और जुर्माने की सजा मिली थी। हालांकि, निचली अदालत ने 11 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया था।

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कोर्ट में बम लेकर आई थी महिला और खुद को उड़ा दिया

जांच में सामने आया था कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला नगीना देवी उस दिन आरा कोर्ट में बम लेकर आई थी। धमाका होने के बाद नगीना देवी के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। वहीं, कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार की भी जान चली गई थी।

यूपी के डॉन ब्रजेश सिंह, यूपी के पूर्व विधायक एवं बाहुबली मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक एवं बाहुबली सुनील पांडेय तक भी जांच की आंच पहुंची थी। सुनील पांडेय को जेल जाना पड़ा था। हालांकि, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के नाम चार्जशीट में नहीं आए थे। बाद में सुनील पांडेय को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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