आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के सभी दोषी बरी, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा भी रद्द की

2015 में हु्ए आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। लंबू शर्मा को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे रद्द कर दिया गया।

बिहार के बहुचर्चित आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले के सभी दोषी बरी कर दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने दोषी लंबू शर्मा की फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया। अदालत ने लंबू शर्मा एवं अखिलेश उपाध्याय को भी बरी किया है। हालांकि, जेल से भागने के दूसरे मामले में वे दोषी करार दिए गए हैं। इसलिए दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

यह घटना 23 जनवरी 2015 की है। आरा सिविल कोर्ट परिसर में सुबह 11.35 बजे लगभग बम धमाका हुआ था। इसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अन्य कई लोग घायल हुए थे। बम धमाके के बाद कुख्यात लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय पुलिस हिरासत से भाग निकले थे।

स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई के बाद 20 अगस्त 2019 को फैसला सुनाया था। इसमें जेल से भागे लंबू शर्मा को मुख्य दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं, उसके साथ जेल से भागे अपराधी अखिलेश उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके अलावा अन्य 6 दोषियों को भी उम्रकैद और जुर्माने की सजा मिली थी। हालांकि, निचली अदालत ने 11 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया था।

कोर्ट में बम लेकर आई थी महिला और खुद को उड़ा दिया जांच में सामने आया था कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला नगीना देवी उस दिन आरा कोर्ट में बम लेकर आई थी। धमाका होने के बाद नगीना देवी के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। वहीं, कोर्ट हाजत की सुरक्षा में तैनात सिपाही अमित कुमार की भी जान चली गई थी।