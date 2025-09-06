आरा-बक्सर को अरबों की सौगात; सीएम नीतीश बोले- विकास जारी रखने के लिए NDA की सरकार बनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को भोजपुर में 740.38 करोड़ की 432 योजनाओं और बक्सर में 603.32 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होने कहा कि विकास जारी रखने के लिए NDA सरकार बनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में तेज गति से हो रहे विकास को जारी रखने के लिए फिर से एनडीए की सरकार बनायें। पहले की सरकार कुछ काम नहीं करती थी। आज हर सेक्टर में काम हो रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने भोजपुर में 740.38 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 432 योजनाओं का जबकि बक्सर में 603.32 करोड़ रुपये की लागत से 19 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों एवं अन्य लाभुकों के साथ संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि को चार सौ से बढ़ाकर 11 सौ रुपये प्रतिमाह कर दिया। इसका लाभ बिहार के एक करोड़ 12 लाख लोगों को मिलने लगा है। वहीं बिहार के लोगों को हमने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम किया। अब लोगों के घरों की छत पर सोलर लगाकर बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दी जायेगी। वहीं महिला रोजगार योजना के तहत दस हजार रुपये दिये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बिहार के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। सबके साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी हमने काम किया है। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया था। हमारी सरकार बनी तो लोगों के हित में काम करना शुरू किया। जो काम हो रहा है उसी को लेकर आये हैं और शिलान्यास के साथ लोगों से बातचीत का भी मौका मिला।