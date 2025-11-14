Hindustan Hindi News
Arrah Assembly Seat Result LIVE 2025: आरा सीट का नतीजा; संजय सिंह टाइगर, विजय गुप्ता, कयामुद्दीन में कौन जीतेगा

संक्षेप: Arrah Assembly Seat Result LIVE 2025: आरा विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना का लोगों को इंतजार है। यहां बीजेपी के संजय सिंह टाइगर, जन सुराज के डॉ. विजय कुमार गुप्ता और सीपीआई माले के कयामुद्दीन अंसारी के बीच हार जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी।

Fri, 14 Nov 2025 06:13 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Arrah Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की सबसे चर्चित आरा विधानसभा सीट इस बार सियासी रूप से बेहद गर्म है। इस सीट से बीजेपी के संजय सिंह टाइगर, जन सुराज पार्टी के डॉ. विजय कुमार गुप्ता और सीपीआई (माले) के कयामुद्दीन अंसारी के बीच हार जीत का कांटे का मुकाबला चल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने माले के कयामुद्दीन अंसारी को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने नया चेहरा उतारा है। जन सुराज पार्टी के सक्रिय प्रचार और माले की जमीनी मौजूदगी ने आरा की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। आरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, पल पल की खबरों लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

Arrah Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Arrah Assembly Seat Result LIVE 2025: आरा सीट की मतगणना प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

