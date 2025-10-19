Hindustan Hindi News
Army image craze among youth IPS Anand Mishra will make BJPlotus bloom in Buxar
आर्मी वाली छवि, युवाओं में क्रेज; बक्सर में BJP का 'कमल' खिला पाएंगे IPS आनंद मिश्रा?

आर्मी वाली छवि, युवाओं में क्रेज; बक्सर में BJP का 'कमल' खिला पाएंगे IPS आनंद मिश्रा?

Sun, 19 Oct 2025 11:27 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में बक्सर हॉट सीट बन चुकी है। यहां से असम-मेघालय कैडर (2011 बैच) के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां बड़ा दांव खेला है। आनंद मिश्रा ने राजनीति में आने के लिए नौकरी छोड़ी थी। वह 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी किश्मत आजमाया था। करीब 50,000 वोट हासिल किए थे। इस प्रदर्शन ने उन्हें स्थानीय युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। बीजेपी नेतृत्व उनके इस प्रभाव से प्रभावित हुआ और अब उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में उतारने का फैसला किया है।

आनंद मिश्रा ने इस साल बक्सर-जासो रोड पर एक “आनंद सेवा केंद्र” शुरू किया था, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और लाभार्थियों की निगरानी में मदद की जाती है। पार्टी टिकट मिलने के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर “कमल सेवा केंद्र” रख दिया, जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जातिगत दीवारें तब टूटेंगी जब सरकार की योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगीं। मेरा फोकस यही है कि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।”

एक जुनूनी बाइक राइडर और गिटार वादक आनंद मिश्रा अपनी खुली और युवा शैली के लिए जाने जाते हैं। अक्सर जींस, टी-शर्ट और ‘आर्मी कट’ में दिखाई देते हैं। वे सीधे युवाओं से जुड़ने में विश्वास रखते हैं।

आनंद मिश्रा आरएसएस के बाल शाखा से जुड़े रहे हैं और कहते हैं कि बीजेपी मेरा स्वाभाविक राजनीतिक घर है। हालांकि, उनका रास्ता आसान नहीं है। बीजेपी पिछले दो विधानसभा चुनावों में यह सीट हार चुकी है। ओबीसी (खासकर कुशवाहा) और एससी वोट बैंक में अभी भी दरारें हैं। आनंद मिश्रा आत्मविश्वास के साथ कहते, “भाइयों, वर्दी की कोई जाति नहीं होती। असली पहचान अच्छे विचारों की होती है, और वो मेरे पास हैं।”

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
