आर्मी वाली छवि, युवाओं में क्रेज; बक्सर में BJP का 'कमल' खिला पाएंगे IPS आनंद मिश्रा?

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में बक्सर हॉट सीट बन चुकी है। यहां से असम-मेघालय कैडर (2011 बैच) के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने यहां बड़ा दांव खेला है। आनंद मिश्रा ने राजनीति में आने के लिए नौकरी छोड़ी थी। वह 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी किश्मत आजमाया था। करीब 50,000 वोट हासिल किए थे। इस प्रदर्शन ने उन्हें स्थानीय युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। बीजेपी नेतृत्व उनके इस प्रभाव से प्रभावित हुआ और अब उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में उतारने का फैसला किया है।

आनंद मिश्रा ने इस साल बक्सर-जासो रोड पर एक “आनंद सेवा केंद्र” शुरू किया था, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और लाभार्थियों की निगरानी में मदद की जाती है। पार्टी टिकट मिलने के बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर “कमल सेवा केंद्र” रख दिया, जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जातिगत दीवारें तब टूटेंगी जब सरकार की योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेगीं। मेरा फोकस यही है कि लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।”

एक जुनूनी बाइक राइडर और गिटार वादक आनंद मिश्रा अपनी खुली और युवा शैली के लिए जाने जाते हैं। अक्सर जींस, टी-शर्ट और ‘आर्मी कट’ में दिखाई देते हैं। वे सीधे युवाओं से जुड़ने में विश्वास रखते हैं।