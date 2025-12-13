Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsArmed with guns spears and axes thugs stormed the village death threats issued over a complaint about encroachment
बंदूक, भाला और गड़ासा लेकर दबंगों का गांव में धावा; अतिक्रमण की शिकायत पर हत्या की धमकी

बंदूक, भाला और गड़ासा लेकर दबंगों का गांव में धावा; अतिक्रमण की शिकायत पर हत्या की धमकी

संक्षेप:

जहानाबाद के इस्लामचक गांव में अतिक्रमण की शिकायत करने पर दबंगों ने धावा बोल दिया। करीब आधा दर्जन लोग बंदूक, भाला और गड़ासा लेकर टूट पड़े। इस दौरान घरों पर चढ़ कर शिकायतकर्ता की हत्या की धमकी की। आरोपियों ने लूटपाट भी की। 

Dec 13, 2025 07:21 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, कोको/जहानाबाद
share

जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के इस्लामचक गांव में हथियारबंद अपराधियों द्वारा खुलेआम फायरिंग, गाली-गलौज और लूटपाट कर दहशत फैलाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव की 2 महिलाओं ने काको थाना में अलग-अलग आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के बाद से पूरे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। प्रथम पक्ष की नगीना देवी ने अपने आवेदन में बताया कि रोहित यादव,शैलेश यादव सहित पांच लोग गोली, बंदूक, गड़ासा और भाले से लैस होकर उनके घर पर चढ़ आए और उनके पुत्र की तलाश करने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जब परिजनों ने बताया कि बेटा घर पर मौजूद नहीं है,तो आरोपितों ने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे बेटे ने अतिक्रमण की शिकायत कर हम लोगों का घर तुड़वाया है, इसी का बदला लिया जाएगा और उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद आरोपितों ने घर के सामने फायरिंग करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और दहशत फैलाते हुए फरार हो गए।

read moreये भी पढ़ें:
सीवान में डबल मर्डर से सनसनी; बोरे में बांधकर फेंके गए 2 युवकों के शव
घर के बाहर अलाव ताप रहे लड़के की गोली मारकर हत्या, गोपालगंज में मर्डर से सनसनी

वहीं, दूसरे पक्ष की सुमंती देवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि बिरजू साह और बैजू साह सहित पांच लोग हथियार लेकर उनके घर पर चढ़ आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की इस हरकत से उनका पुत्र डर के मारे घर से भाग गया। इसके बाद आरोपित घर में घुस गए और बक्सा तोड़कर उसमें रखे करीब 15 हजार रुपये नकद तथा सोने-चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही काको थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपितों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।