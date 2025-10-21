चुनाव में फ्रेंडली फाइट भी होती है? जनता जवाब देगी; महागठबंधन पर जीतनराम मांझी का तंज

संक्षेप: बिहार चुनाव में कई सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है। जिस पर हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव में क्या 'दोस्ताना' लड़ाई भी होती है। इसका जवाब जनता देगी।

बिहार चुनाव में कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आमने-सामने हैं। जिस पर केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने तंज कसा है। उन्होने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी या इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं, वे सब अपने निजी स्वार्थ के लिए हैं। उन्हें देशभक्ति और राजभक्ति से कोई मतलब नहीं है। जहां स्वार्थ होगा, वहां मतभेद तो होंगे। आज सीट शेयरिंग नहीं कर पाए। कई सीटों पर महागठबंधन के आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। ऐसा कहीं चुनाव में होता है। इसका जवाब जनता देगी। अगर आप अगर आप गठबंधन में एकजुट नहीं रह सकते, तो मौका मिलने पर भी सरकार बनाने में दखलअंदाजी करेंगे।

मांझी ने कहा कि ऐसा गठबंधन अगर आज सरकार बनाएंगा, तो कल टूट जाएगी। जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, किसी भी राज्य या देश में विकास नहीं होगा। ये सिर्फ एनडीए से ही संभव है। राजग की सरकार बनेगी, राज्य की सेवा होगी और डबल इंजन की सरकार गति पकड़ेगी।

आपको बता दें महागठबंधन में 10 से ज्यादा सीटों पर अलायंस के सहयोगी दल आमने-सामने हैं। चार सीटों पर आरजेडी-कांग्रेस और 8 सीटों पर अन्य कांग्रेस और लेफ्ट दलों की फ्रेंडली फाइट है। दोनों चरणों के नामांकन की तारीख निकल जाने के बाद भी महागठबंधन ने सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि गठबंधन के सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। सभी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है।