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Araria News: घूरना पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: नरपतगंज क्षेत्र में घूरना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जो चोरी की बाइक का उपयोग कर रहा था। आरोपी राम बालक मेहता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष ने उसकी न्यायिक हिरासत की पुष्टि की।

Araria News: घूरना पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इंडो- नेपाल सीमा से सटे घूरना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर चोरी का एक बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी डूबरबन्ना वार्ड तीन निवासी राम बालक मेहता पिता सूर्य नारायण मेहता बताया जाता है। प्राप्त जानकारी अनुसार घूरना पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी युवक चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद छापेमारी कर चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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