Araria News: हथियार लहराकर दहशत फैलाने के मामले में युवक गिरफ्तार
Araria News: भरगामा, एक संवाददाता सोशल साइट्स पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने व पूर्व के
Araria News: भरगामा, एक संवाददाता सोशल साइट्स पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने व पूर्व के गोलीकांड के नामजद एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। कार्रवाई अपर थानाध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार मो तनवीर वीरनगर पंचायत के बैजूपट्टी वार्ड संख्या-4 निवासी मो. सलाउद्दीन का बेटा है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल साइट्स पर हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की सूचना का सत्यापन किया। सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि सोशल साइट्स पर हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट करने की सूचना मिली थी। जबकि युवक पूर्व के गोलीकांड का भी आरोपित था। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।