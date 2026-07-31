Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Araria News: सीएसपी से पैसे निकालने गयी विवाहिता गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
Follow us on Google News
share

Araria News: पलासी (ए.सं.)। भट्टाबाड़ी गांव की विवाहिता, अनिता देवी, अपने तीन बच्चों को छोड़कर सीएसपी धर्मगंज चौक रुपए निकालने गई थी, लेकिन वो गायब हो गई है। उनके पति प्रवेश मंडल ने थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना 23 जुलाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Araria News: सीएसपी से पैसे निकालने गयी विवाहिता गायब

Araria News: पलासी (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के भट्टाबाड़ी गांव में अपने तीन बच्चों को छोड़ सीएसपी धर्मगंज चौक रूपये निकालने गयी विवाहिता(अनिता देवी) के गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पति प्रवेश मंडल द्वारा पलासी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। घटना बीते 23 जुलाई की बतायी गयी है। विलंब से थाना में सूचना का कारण खोजबीन बताया गया।

ये भी पढ़ें:Palamu News: 11 दिन से लापता पति की तलाश की लगाई गुहार

मामले का विवरण

दर्ज मामले में सूचक बने पति ने उल्लेख किया है कि उनकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व प्रेम-प्रसंग के तहत पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले अंतर्गत डाबरी गांव के लाडुसूर की पुत्री अनिता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से वह उनके घर रह रही थी, जिससे मुझे दो पुत्र व एक पुत्री भी है। बीते 23 जुलाई सुबह करीब आठ बजे वह तीनों बच्चों को घर पर छोड़ कर रूपये निकालने के लिए धर्मगंज चौक स्थित सीएसपी गयी थी। काफी देर के बाद भी घर वापस नहीं आने पर उनके परिवार के लोगों ने खोजबीन करने लगे, किन्तु पता नहीं चल पाया। उनकी पत्नी जाने के समय अपने साथ चालीस भर चांदी का जेबरात व नकदी 46 हजार रुपये भी अपने साथ ले गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है। इधर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अनिता देवी कब गायब हुई हैं?
अनिता देवी 23 जुलाई को गायब हुई हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Araria News Araria Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।