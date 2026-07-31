Araria News: सीएसपी से पैसे निकालने गयी विवाहिता गायब
Araria News: पलासी (ए.सं.)। भट्टाबाड़ी गांव की विवाहिता, अनिता देवी, अपने तीन बच्चों को छोड़कर सीएसपी धर्मगंज चौक रुपए निकालने गई थी, लेकिन वो गायब हो गई है। उनके पति प्रवेश मंडल ने थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना 23 जुलाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Araria News: पलासी (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के भट्टाबाड़ी गांव में अपने तीन बच्चों को छोड़ सीएसपी धर्मगंज चौक रूपये निकालने गयी विवाहिता(अनिता देवी) के गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पति प्रवेश मंडल द्वारा पलासी थाना में मामला दर्ज कराया गया है। घटना बीते 23 जुलाई की बतायी गयी है। विलंब से थाना में सूचना का कारण खोजबीन बताया गया।
मामले का विवरण
दर्ज मामले में सूचक बने पति ने उल्लेख किया है कि उनकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व प्रेम-प्रसंग के तहत पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले अंतर्गत डाबरी गांव के लाडुसूर की पुत्री अनिता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से वह उनके घर रह रही थी, जिससे मुझे दो पुत्र व एक पुत्री भी है। बीते 23 जुलाई सुबह करीब आठ बजे वह तीनों बच्चों को घर पर छोड़ कर रूपये निकालने के लिए धर्मगंज चौक स्थित सीएसपी गयी थी। काफी देर के बाद भी घर वापस नहीं आने पर उनके परिवार के लोगों ने खोजबीन करने लगे, किन्तु पता नहीं चल पाया। उनकी पत्नी जाने के समय अपने साथ चालीस भर चांदी का जेबरात व नकदी 46 हजार रुपये भी अपने साथ ले गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी अब तक पता नहीं चल पाया है। इधर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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