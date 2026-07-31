Araria News: आपसी विवाद में मारपीट, दो घायल
Araria News: पलासी के विभिन्न गांवों में आपसी रंजिश के चलते हुई मारपीट में लक्ष्मी देवी और अमित कुमार घायल हुए हैं। दोनों को सीएचसी पलासी में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने स्थिति को खतरे से बाहर बताया है।
Araria News: पलासी (ए.सं.)। प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में आपसी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की घटना में दो व्यक्ति घायल हो गये। घायलों में मजलिसपुर गांव की लक्ष्मी देवी व पकड़ी गांव के अमित कुमार शामिल हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पलासी लाया गया। मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्सक जहांगीर आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताया है।
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