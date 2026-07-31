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Araria News: गोलीबारी में घायल दूसरे युवक ने भी दम तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 के कप्तानगंज में 26 जुलाई

Araria News: गोलीबारी में घायल दूसरे युवक ने भी दम तोड़ा

Araria News: जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 के कप्तानगंज में 26 जुलाई की रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में घायल दूसरे की भी इलाज के दौरान मौत को गयी। मृतक 22 वर्षीय जयप्रकाश मेहता देवांगंज-3 का रहने वाला था। इससे पहले 26 जुलाई की ही देर रात देवांगंज-4 निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हुई थी। इस घटना में कुल 22 लोग घायल हुए हैं, इनमें नौ आम नागरिक तथा 13 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। घायलों में आठ नेपाल पुलिस और पांच सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के जवान बताए गए हैं। अधिकांश घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में अब भी इलाज चल रहा है।

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बताया गया कि पेट में गोली लगने के कारण देवानगंज-3 निवासी जयप्रकाश मेहता गंभीर रूप से घायल हो गये थे। उनका बिराटनगर के न्यूरो अस्पताल में इलाज चल रहा था। सर्जरी के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इलाज के दौरान गुरुवार दोपहर 1:24 बजे उनकी मौत हो गयी। मोरंग पुलिस के सूचना अधिकारी डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्र ने मौत की पुष्टि की है। डॉक्टर के अनुसार जयप्रकाश को गोली लगने से पेट में गंभीर चोटें आई थीं। सर्जरी हो जाने के बावजूद उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और उन्हें लगातार गहन चिकित्सा दी जा रही थी। उनका शव अस्पताल में रखा गया है। बताया गया कि सात घायलों का अभी भी बिराटनगर के न्यूरो अस्पताल, बिराट नर्सिंग होम और नोबेल टीचिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर है।यहां बता दें कि भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गाउंपालिका-3 स्थित कप्तानगंज में रविवार देर रात बोलबम यात्रा को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। डीजे और यात्रा के स्वरूप को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों के बीच पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। हालात बेकाबू होने पर नेपाल पुलिस ने पहले अश्रुगैस के गोले छोड़े फिर हवाई फायरिंग की। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी।

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