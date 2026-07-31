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Araria News: सड़क नहीं रहने से ओलाबाड़ी के ग्रामीणों को आवागमन में होती है परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: कुर्साकांटा के खोरागाछ पंचायत के ओलाबाड़ी वार्ड के ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री विजय कुमार मंडल को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि बारिश के समय आवागमन बेहद कठिन हो जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और बीमारों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। विधायक ने समस्या का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया।

Araria News: सड़क नहीं रहने से ओलाबाड़ी के ग्रामीणों को आवागमन में होती है परेशानी

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि सिकटी प्रखड के खोरागाछ पंचायत के ओलाबाड़ी वार्ड संख्या 15 के एक दर्जन से अधिक लोगों ने सड़क निर्माण की मांग करते हुए पूर्व मंत्री सह सिकटी विधायक विजय कुमार मंडल के आवास पर मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीण प्रमोद सिंह, कार्तिक सिंह, अनोज सिंह, शिव नाथ सिंह, जितेन्द्र सिंह, हरिहर प्रसाद सिंह, संजय सिंह, गयानन्द सिंह, मयानन्द सिंह आदि ग्रामीण ने विधायक को बताया कि सड़क नहीं रहने से ग्रामीणों को आवागमन करने में काफी परेशानी होती है। खासकर बारिश के मौसम में साइकिल, बाइक, ऑटो, चारपहिया वाहन की बात तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है।

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खासकर स्कूल आने जान वाल बच्चे को काफी परेशानी होती है। यही नहीं बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं अगर कोई बीमार पड़ जाए तो और उन्हें अस्पताल या किसी डॉक्टर के यहां ले जाना पड़े तो काफी कठिनाई होती है। वहीं विधायक ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सड़क निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए।

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