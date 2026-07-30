Araria News: दभड़ा चौक से डोरिया तक पक्की सड़क और भलुआ नदी में बने पुल

Araria News: दभड़ा चौक से डोरिया तक पक्की सड़क और भलुआ नदी में बने पुल
Araria News: कुर्साकांटा में दभड़ा चौक से डोरिया तक की सड़क का पक्कीकरण और भलुआ नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें आवागमन में 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इस मसले पर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा अररिया सड़क में दभड़ा चौक से डोरिया रहटमीना जाने वाली महत्वपूर्ण कच्ची सड़क का पक्कीकरण और इस सड़क में भलुआ नदी में आरसीसी पुल नहीं बनने से लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण राहगीरों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय रामकृष्ण मिश्र, राजेश झा, दिलीप झा, अमित ठाकुर, सूर्य नाथ ठाकुर आदि ने बताया कि पैदल तो लोग किसी तरह आत जाते हैं। लेकिन बाइक, सहित तीन पहिया व चार पहिया वाहन वाले को अतिरिक्त पांच किलो मीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है। लोगों ने डीएम से दभड़ा चौक से डोरिया तक सड़क का पक्कीकरण व भलुआ नदी में पुल बनाने की मांग की है।
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