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Araria News: दो ऋण धारकों ने निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: रानीगंज। संवाददाता हांसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर

Araria News: दो ऋण धारकों ने निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार

Araria News: रानीगंज। संवाददाता हांसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण वितरण के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच मामले में दो ऋण धारकों ने एसडीपीओ को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऋण धारकों सागर कुमार और कैलू मंडल ने आवेदन में कहा कि उनके पिताजी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के हांसा शाखा से ऋण लिया गया था। इस समय बैंक उन्हें ऋण स्वीकृत किया गया था, उस समय बैंक अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया था। यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या गड़बड़ी थी तो उस समय ऋण स्वीकृत कैसे कर दिया गया।

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दोनों ने दावा किया है कि उनके द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए सभी कागजात सही और वैध हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले की जांच कर रही रानीगंज पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की हांसा शाखा से सभी 46 ऋण धारकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की मांग की है। इधर मामले को लेकर रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है। जांच पूरा होने पर कुछ स्पष्ट हो पायेगा।

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