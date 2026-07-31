Araria News: दो ऋण धारकों ने निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार
Araria News: रानीगंज। संवाददाता हांसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर
Araria News: रानीगंज। संवाददाता हांसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण वितरण के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच मामले में दो ऋण धारकों ने एसडीपीओ को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऋण धारकों सागर कुमार और कैलू मंडल ने आवेदन में कहा कि उनके पिताजी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के हांसा शाखा से ऋण लिया गया था। इस समय बैंक उन्हें ऋण स्वीकृत किया गया था, उस समय बैंक अधिकारियों ने सभी दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया था। यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या गड़बड़ी थी तो उस समय ऋण स्वीकृत कैसे कर दिया गया।
दोनों ने दावा किया है कि उनके द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए सभी कागजात सही और वैध हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले की जांच कर रही रानीगंज पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की हांसा शाखा से सभी 46 ऋण धारकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की मांग की है। इधर मामले को लेकर रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है। जांच पूरा होने पर कुछ स्पष्ट हो पायेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।