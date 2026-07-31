Araria News: शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी
Araria News: पटेगना। एक संवाददाता ताराबाड़ी व बैरगाछी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी
Araria News: पटेगना। एक संवाददाता ताराबाड़ी व बैरगाछी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी व विदेशी शराब पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस दौरान पुलिस ने दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ताराबाड़ी थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में देशी शराब का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने संदेह के आधार पर बुधवार शाम तरोना भोजपुर पंचायत वार्ड संख्या 12 अंतर्गत पेरवाखोड़ी गांव में छापेमारी कर 25 लीटर देशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी पेरवाखोड़ी निवासी महेंद्र पासवान के पुत्र प्रभु पासवान को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
वहीं बैरगाछी थाना पुलिस ने गुरुवार को जोकीहाट की ओर से आ रहे बिना नंबर प्लेट के एक टेम्पो को संदेह के आधार पर मैनापुर पुल के समीप रोका। तलाशी के क्रम में टेम्पो से विभिन्न ब्रांड के लगभग 38 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी जोकीहाट थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत सिसौना गांव निवासी अनवर उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।