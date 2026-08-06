Araria News: ब्राह्मण समाज को अपने स्वाभिमान और हक के लिए होना होगा एकजुट

Araria News: अररिया में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जनेश्वर मिश्रा की जयंती समारोह गरिमामय वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में जदयू नेता आशीष कुमार झा ने उन्होंने पंडित जनेश्वर मिश्रा के योगदान और ब्राह्मण समाज के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Araria News: अररिया,निज संवाददाता लोक मंच के तत्वावधान में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात श्रद्धेय पंडित जनेश्वर मिश्रा की जयंती समारोह बुधवार को शहर के एक आवासीय होटल के सभागार में गरिमामय वातावरण में आयोजित की गयी।कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश के जदयू नेता आशीष कुमार झा उर्फ बब्बू झा,राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अजय झा, नारायण झा,आदित्य नारायण झा, संतोष सुराना, कन्हैया झा, प्रो. क्रांति कुंवर, पंडित दयानंद झा, कटिहार के नवीन झा, टन टन ठाकुर, अमर झा, पप्पू गिरी, फुल झा और पोलो झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद अतिथियों का महामाला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित अजय कुमार झा ने की। जबकि कुशल संचालन ज्योतिष झा द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने पंडित जनेश्वर मिश्रा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जदयू के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार झा उर्फ बब्बू झा ने पंडित जनेश्वर मिश्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे सदैव दूसरों के लिए जिये। डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का जो सपना था, जनेश्वर जी ने उसे साकार करने का काम किया।

ब्राह्मण समाज का योगदान ब्राह्मण समाज के ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए बब्बू झा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की फांसी का शिकार सबसे अधिक ब्राह्मण समुदाय के लोग ही हुए। उन्होंने कहा, "भीमराव अंबेडकर के गुरु ब्राह्मण थे, मदन मोहन मालवीय ने हमेशा दलितों और पिछड़ों को शिक्षा दी। दरभंगा की महारानी ने देश के लिए युद्ध के समय 600 किलो सोना दान दिया था। हमारे समाज ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद हम पर जातिवाद का बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है।

ब्राह्मणों की आवाज पर चिंता 1990 के बाद दबाई गई आवाज,अधिकार छीन कर लेंगे:

बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए बब्बू झा ने कहा कि 1990 के बाद से प्रदेश में ब्राह्मणों की आवाज को धीरे-धीरे दबाया गया है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में समीकरणों और जातीय गोलबंदी का हवाला देकर हमारे समाज को टिकटों व राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है।वहीं पंडित अजय झा ने कहा कि "हमारे मत से बिहार और केंद्र की सरकारें बनती हैं। बिना किसी शर्त या खर्चे के हम समर्थन देते हैं, इसलिए अब व्यवस्था को हमारी आवाज सुननी होगी। सबसे ज्यादा आईएएस हमारे समाज से हैं, फिर भी विभागों में सचिव और प्रधान सचिव के पदों पर हमारी उपेक्षा क्यों? ब्राह्मण समाज का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, अपना हक छीन कर लेंगे। लोक मंच इसी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगा।समारोह को बरूण मिश्रा,आदित्य नारायण झा, संतोष सुराना, अशोकानंद पाठक, राजा मिश्रा, दुर्गानंद मिश्र, सीतेश ठाकुर, शिशिर मिश्रा, पोलो झा, डॉ. शिवशंकर झा, नारायण झा और सुशील झा ने संबोधित करते हुए समाज को संगठित होने का आह्वान किया।इस अवसर पर जदयू जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा, भाजपा नेता सीतेश ठाकुर, कनकलता झा, सुमित सुमन, संवेदक आलोक शिवजी, संजीव सुमन, सुरेंद्र मिश्रा, सुमन झा, रौशन ठाकुर, राजेश चन्द्र झा, पिंकू झा, राजा मिश्रा, दुर्गानंद मिश्र, संजय झा, पंकज झा, नवीन झा,नन्हे प्रियदर्शी, अंकित झा सन्नी, कुणाल प्रियदर्शी सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।