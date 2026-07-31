Araria News: आंगनबाड़ी केन्द्र से घर जाने के दौरान लापता चार वर्षीय मासूम का शुक्रवार सुबह मिला शव, सनसनी।

Araria News: अररिया: आंगनबाड़ी केन्द्र से घर जाते समय लापता चार वर्षीय बच्चा दानिश का शव शुक्रवार सुबह पानी भरे गड्ढे में मिला। दानिश मरातीपुर वार्ड सात का निवासी था। उसके परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। कुर्साकांटा पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

Araria News: अररिया: आंगनबाड़ी केन्द्र से घर जाने के दौरान लापता चार वर्षीय मासूम का शुक्रवार सुबह मिला शव, सनसनी। मृतक दानिश कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के मरातीपुर वार्ड सात का था रहने वाला। गुरुवार की दोपहर आंगनबाड़ी से पढ़कर घर जाने के दौरान हुआ था लापता। घर से पूरब कुछ ही दूरी पर एक पानी से भरे गड्ढे में मिला बच्चे का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। मृतक का परिवार बेहद गरीब, पिता और दादा पंजाब में कर रहे हंै मजदूरी। कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा थाना क्षेत्र स्थित मरातीपुर वार्ड सात स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र सख्या तीन से गुरूवार की दोपहर छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान लापता चार वर्षीय मासूम का शव देर रात घर से पूरब कुछ ही दूरी पर पानी भरे गड्ढे में मिला।

घटना की जानकारी बच्चे का शव मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। मृतक दानिश कुमार मरातीपुर वार्ड सात निवासी प्रह्लाद कुमार का बेटा था। प्रह्लाद कुमार पंजाब में मजदूरी करता है। दानिश के दादा पंचानंद मंडल भी वहीं मजदूरी करता है। घटना की सूचना के बाद दानिश के पिता व दादा पंजाब से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इधर बच्चे का शव मिलने की सूचना मिलते ही कुर्साकांटा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार की सुबह उसे परिजनों को सौंप दिया। शव पहुंचते ही एक बार फिर मरातीपुर का माहौल गमगीन हो गया।

परिजनों का गुस्सा बेटे का शव देख मां रीना देवी गश खाकर जमीन पर नीचे गिर गयी। मृतक का छह वर्षीय बड़ा भाई आदित्य कुमार सहित परिजनों का भी कमोवेश यही हाल था। मृतक की मां रीना देवी सहित अन्य परिजनों ने दानिश की हत्या कर गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे थे। परिजन इतने गुस्से में थे कि वे अंतिम संस्कार के लिए लिए शव भी उठने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था जबतक डॉग स्क्वायड व फोरेंसिक टीम यहां आकर जांच नहीं कर लेती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं नहीं करूंगा। काफी मशक्कत क बाद शव उठने दिया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। घटना के संबंध में मृतक दानिश की मां रीना देवी ने बताया कि गुरूवार की सुबह वे दानिश को अन्य दिनों की तरह घर से कुछ ही दूर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे घर आकर घास काटने खेत चली गई। करीब 12 बजे जब आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चे को लेने गया तो बताया गया कि बच्चा घर चल गया है। घर पहुंच कर बच्चे का खोजबीन किया तो पता चला कि वह घर नहीं लौटा है। आस पड़ोस सहित अगल बगल के गड्ढे व तलाब में भी खोजबीन किया, लेकिन पता नहीं चला। देर रात्रि घर के आगे गड्ढे में लाश मिली। मासूम की दादी रंजो देवी ने रोते बिलखते बताया कि किसी ने मेरे बच्चे को मारकर गड्ढे में फेंक दिया है। उसका भला नहीं होगा। मौत को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चा है। कुछ लोगों का कहना था कि यह भी संभव है कि दानिश मां को खोजने के लिए गड्ढे के निकट गया होगा और पैर फिसल जाने से तत्काल उनकी मौत हो गयी होगी।

पुलिस की प्रतिक्रिया इधर कुर्साकांटा थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि मामले की संजीदगी से जांच की जा रही है। परिजन ने बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां बता दें कि गुरूवार को रीना देवी ने दानिश के लापता होने की बात कुर्साकांटा पुलिस को बताई थी। बच्चे के बाइक से अपहरण की भी बात सामने आई थी। बहरहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की उद्भेदन करने की होगी। कुर्साकांटा फोटो 01 मरातीपुर गांव स्थित आंगन में रोती-बिलखती मां व अन्य परिजन कुर्साकांटा फोटो 02 मरातीपुर गांव में मृतक के दरबाजे पर लोगों की भीड़।