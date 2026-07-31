Araria News: करंट से 30 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत।

घटना की जानकारी

अस्पताल में स्थिति

परिवार का हालात

हादसे के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और आनन-फानन में महिला को सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान बेगम खातून के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, गुरुवार की देर शाम बेगम खातून दरवाजे पर पशु को अंदर गोहाली ले जा रही थीं। इसी दौरान वह 220 वोल्ट के बिजली के खुले तार की चपेट में आ गईं। करंट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ीं। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले गया।सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बेगम खातून को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच के दौरान महिला की न तो पल्स मिल रही थी और न ही हार्ट बीट चल रहा था। ईसीजी जांच भी कराई गई, जिसमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं मिलने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया।मृतका के रिश्तेदार मोहम्मद साबिर ने बताया कि बेगम खातून रोज की तरह पशुओं को घर के अंदर कर रही थीं, तभी वह बिजली के तार की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला की मौत की खबर मिलते ही सदर अस्पताल परिसर में परिजनों के बीच कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। अररिया फोटो वीडियो/