Araria News: टोटो पलटने से 35 वर्षीय चालक की मौत, बाल-बाल बचे सवारी

Araria News: पलासी (ए.सं)। पलासी-टेढ़ागाछ मार्ग पर बिलाती बाड़ी के पास मंगलवार देर शाम टोटो पलटने से 35 वर्षीय चालक की मौत हो गई। जबकि अन्य सभी सवारी बाल-बाल बच गए। टोटो चालक रामानंद महतो पलासी थाना क्षेत्र स्थित बनगामा निवासी मंगल महतो का बेटा था। जानकारी के अनुसार रामानंद महतो मंगलवार शाम कलियागंज से सवारी लेकर टोटो से पलासी आ रहे थे। इसी क्रम में बिलातीबाड़ी कमरो चौक के पास टोटो का संतुलन बिगड़ गया व वाहन पलट गया। इस हादसे में वाहन के नीचे दबकर चालक रामानंद महतो वाहन के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर इलाज के लिए सीएचसी पलासी लाया गया।

जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि टोटो पर सवार सभी यात्री बाल-बाल बच गए। लेकिन सूचना पर पलासी थाना पुलिस सीएचसी पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया। फिर पोस्टपार्टम के बाद वापस आए शव को परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के बाद मृतक के घरों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतक रामानंद अपने पीछे पत्नी सुजनी देवी को छोड़ गए हैं। मृतक के पिता मंगल महतो ने बताया उन्हें दो बेटे व दो बेटियां हैं। बड़ा बेटा विद्यानंद मजदूरी के लिए पंजाब गया था। वहीं उनकी मौत हो गई थी। अब दूसरा बेटा भी चला गया जो बुढ़ापे का सहारा था। यह कहते-कहते वे अचेत हो गए। वहीं मां सुलेखा देवी व पत्नी सुजनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल था। पलासी मिथिलेश कुमार ने बताया कि घटना दुखद है। पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।पलासी फ़ोटो 01-पलासी थाना क्षेत्र के बनगामा में रोते बिलखते मृतक के परिजन