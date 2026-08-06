Araria News: एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस, चालान से एक माह में हुआ लाखों का राजस्व प्राप्त

Araria News: चन्दन कुमार लालू अररिया,निज संवाददाता यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के

Araria News: चन्दन कुमार लालू अररिया,निज संवाददाता

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और त्वरित कार्रवाई करते हुए सात माह में रिकार्ड 3 करोड़ 96 लाख 12 का चालान काटा है। आंकड़ों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई 2026 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए कुल 57 लाख 79 हजार रुपये का चालान काटा है।पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है,वहीं दूसरी ओर सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये का राजस्व जमा हुआ है。

2025 में 12 महीने में 3.55 करोड़ का काटा था चालान: गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2025 में जहां ट्रफिक पुलिस ने जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने में तीन करोड़ 55 लाख 27 हजार का चालान काटा था वहीं वर्ष 2026 में महज सात माह में रिकार्ड राजस्व संग्रह किया है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों और मोबाइल पर बात करने वालों सहित तीन सवारी वालों के खिलाफ पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक 23 हजार 933 वाहन स्वामियों का चालान काटा गया था।वहीं इस वर्ष सात माह में 24 हजार 403 वाहन मालिकों का चालान काटा जा चुका है। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्व में ट्रैफिक पुलिस ने काफी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है।एक गाड़ी पर 10 से अधिक बार नियम तोड़ने वाले के खिलाफ ई चालान से हजारों रुपय का राजस्व वसूला गया है।जिले में चालान कटने के मामलों में बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और ट्रिपल लोडिंग सबसे आगे हैं।

इन नियमों का पालन नहीं करने पर कटेगा चालान: बिना ड्राइविंग लाइसेंस,बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,बिना इंश्योरेंस,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र,ओवरस्पीडिंग, वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश करना,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना,खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना,रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, वाहन चलाते समय धूम्रपान करना,वाहन में तेज आवाज वाला साइलेंसर का उपयोग, सुरक्षा मानकों का कॉमर्शियल वाहनों में अभाव, नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना,दोपहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग,चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाना, बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना, अनावश्यक हॉर्न बजाना, गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाना, नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग करवाना के मामले में चालान काटा जाता है।

चार प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट और हाईवे पर 24 घंटे पैनी नजर: ट्रैफिक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार,जिले में अव्यवस्थित यातायात को दुरुस्त करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चेकिंग अभियान को बेहद पारदर्शी व सख्त बनाया गया है।वर्तमान में यह कार्रवाई मुख्य रूप से जिले के चार प्रमुख ट्रैफिक पॉइंटों और हाईवे पेट्रोलिंग टीम की मदद से की जा रही है।अररिया शहर के बस स्टैंड,चांदनी चौक, जीरोमाइल और फारबिसगंज के सुभाष चौक पर ई-चालान मशीनों से लैस जवानों की तैनाती की गई है।इसके अलावे राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर ओवरस्पीडिंग,गलत दिशा में ड्राइविंग और बिना हेलमेट, सीटबेल्ट के चलने वाले वाहनों पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम लगातार पैनी नजर रख रही है।

बोले पदाधिकारी: पुलिस का उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा करना और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है।जुलाई माह में 57.79 लाख रुपये का चालान काटा गया है। सड़क सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जो लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं, उनके खिलाफ यह सख्ती आगे भी लगातार जारी रहेगी।

- तरुण कुमार पांडे

ट्रैफिक डीएसपी, अररिया