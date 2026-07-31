Araria News: विधायक व मुख्य पार्षद ने किया कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ

Araria News: फारबिसगंज कांवरिया सेवा समिति ने सावन माह के दौरान एक माह के कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया। उद्घाटन में स्थानीय विधायकों और समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भाग लिया। विधायक मनोज विश्वास ने मानव सेवा को सबसे बड़ा कार्य बताया। शिविर में कांवरियों को विभिन्न सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी।

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज कांवरिया सेवा समिति की ओर से सावन माह के दौरान टेकेश्वर में संचालित होने वाले एक माह के कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ बुधवार की शाम विधिवत रूप से किया गया। स्थानीय विधायक मनोज विश्वास, विधायक मनोज यादव, नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, पूर्व मुख्य पार्षद चंदा जायसवाल, भाजपा नेत्री चांदनी सिंह, अनूप जायसवाल एवं समिति के अध्यक्ष प्रदीप राठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया。

उद्घाटन समारोह उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और भगवान शिव के भक्तों की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने समिति के सभी पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ कांवरियों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे सेवा कार्य दूसरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनते हैं। मुख्य पार्षद वीणा देवी ने कहा कि फारबिसगंज की पहचान सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी के लिए रही है। सावन माह में हजारों कांवरियों की सेवा के लिए समिति द्वारा लगाया जा रहा यह शिविर सराहनीय पहल है। उन्होंने शिविर के सफल संचालन के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

समिति के पदाधिकारियों की प्रशंसा उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, पूर्व मुख्य पार्षद अनूप जायसवाल,पूर्व मुख्य पार्षद चंदा जायसवाल ने भी अपने संबोधन में समिति के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिवभक्तों की सेवा पुण्य का कार्य है। उन्होंने सेवा शिविर के संचालन में हर स्तर पर सहयोग देने का आश्वासन दिया।

अतिथियों का सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत में समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं वयोवृद्ध मांगीलाल वांयवाला ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर समिति के मुरली प्रसाद साह, विनोद धनावत, पप्पू रांका, पवन कंदोई, डिंपल चौधरी, महावीर बैद, पार्षद बुलबुल यादव, संजय अग्रवाल, कुलानंद विश्वास, अंजनी सिंह,कैलास चौधरी, जुगल खेतान,अशोक गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य, स्थानीय ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन माह के दौरान शिविर में कांवरियों के लिए पेयजल, शर्बत, प्राथमिक उपचार, विश्राम सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।