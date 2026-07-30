Araria News: गुरु पूर्णिमा पर नानू बाबा के शिष्यों ने मां खड्गेश्वरी महाकाली व गुरुदेव से लिया आशीर्वाद
Araria News: अररिया, निज प्रतिनिधि गुरु पूर्णिमा को लेकर बुधवार को मां खड्गेश्वरी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई
Araria News: अररिया, निज प्रतिनिधि गुरु पूर्णिमा को लेकर बुधवार को मां खड्गेश्वरी महाकाली मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा को लेकर मां काली को महाभोग लगाया गया जिसमें हजारों भक्तगण पहुंचे। नेपाल समेत अन्य राज्यों में रह रहे नानू बाबा के शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष पर मां खड्गेश्वरी महाकाली मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिए। नानु बाबा के शिष्यों ने मां खड्गेश्वरी महाकाली से गुरु की जीवन लंबी जीवन आयु की कामना किये।भक्तों ने बताया कि आज का दिन खास है।इसलिए गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। इसलिए हम लोग नानु बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन मां खड्गेश्वरी महाकाली को महाभोग लगाया जाता है।
बुधवार को मां काली मंदिर में महाभोग का आयोजन किया गया।जहां हजारों भक्तगण शामिल हुए। वही मां खड्गेश्वरी महाकाली को भव्य शृंगार किया गया। जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रहा था। मंदिर को भी आकर्षक रूप से सजाया जाता था। इस दौरान मंदिर में दर्जनों पुलिस बल भी मौजूद थे। मौके पर कौशल वर्मा, किमी आनंद उर्फ भैरव पांडे, बबलू सिंह, गुड्डू सिंह, अरुण मिश्रा, अरुण अलबेला, शंकर माली, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, रोशन दुबे, सूरज कुमार ,धर्मेंद्र कुमार नीरजा कुमारी, किशन भगत, विकास सिंह, हीरा, राजेश ,निर्भय आदि भक्तों ने गुरु पूजन के मौके पर पहुंचकर नानू बाबा का पूजा अर्चना किया।
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