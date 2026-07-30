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Araria News: दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया में एक सड़क दुर्घटना में दो बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की सहायता से उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक का नाम बलाल बताया गया है।

Araria News: दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी

Araria News: अररिया। एक संवाददाता अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित टोल टैक्स के समीप दो बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक बलाल बताया जा रहा है।

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