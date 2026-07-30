Araria News: आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, महिला जख्मी
Araria News: अररिया के मानिकपुर में एक आपसी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में काजल कुमारी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
Araria News: अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी महिला का इलाज किया जा रहा है। जख्मी महिला काजल कुमारी बताया जा रहा है।
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