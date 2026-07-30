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Araria News: बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया जब उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। यह हादसा अररिया-पूर्णिया फोरलेन मार्ग पर पॉलिटेक्निक के पास हुआ। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक का नाम निसार है।

Araria News: बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

Araria News: अररिया। एक संवाददाता अररिया-पूर्णिया फोरलेन मार्ग स्थित पॉलिटेक्निक के समीप बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक निसार बताया जा रहा है।

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