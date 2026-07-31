Araria News: चार वर्ष के एक मासूम का अपहरण, दो बाइक सवार ने दिया घटना को अंजाम
Araria News: कुर्साकांटा पंचायत के मरातीपुर वार्ड में एक चार वर्षीय बच्चे, दानिश कुमार, के लापता होने से परिजनों में तनाव व्याप्त है। माता-पिता काम के चलते बाहर हैं। दानिश आंगनबाड़ी केन्द्र गया था और छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा। उसकी माँ ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। मामले की जांच चल रही है।
Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा पंचायत के मरातीपुर वार्ड संख्या सात आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 3 में छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकले चार वर्ष तीन माह के एक मासूम के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजन किसी अनहोनी के आशंका से परेशान है। मासूम के मां सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम गांव के ही प्रह्लाद कुमार के पुत्र दानिश कुमार बताया जाता है। मासूम के पिता व दादा मजदूरी करने बाहर के राज्य गया हुआ है। घटना के संबंध में मासूम दानिश की मां रीना देवी ने बताया कि दानिश अन्य दिनों की भांति घर से कुछ ही दूर स्थिति आंगनबाड़ी केन्द्र पर पढ़ने गया था।
छ्ट्टी होने के बाद करीब साढे़ 12 बजे दानिश घर नहीं पहुंचा तो वे खोजते खोजते आंगनबाड़ी केन्द्र पर पहुंचा। लेकिन कोई भी बच्चा अंगनबाड़ी केन्द्र पर मिला। खोजबीन करने के क्रम में उसी वार्ड का बच्चा रौशन कुमार ने बताया कि दानिश को बाइक पर सवार दो लोगों ने उसे अपने साथ खैसरेल की ओर ले गया है। काफी खोजबीन किया कुछ पता नहीं चल सका है। इधर थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है। मामले की छानबीन की जा रही है।
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