Araria News: विकास योजनाओं में अनियमितता के आरोप पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

Araria News: फारबिसगंज के भागकोलिया पंचायत में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। युवा शांति संगठन के बैनर तले, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर आमरण अनशन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में सरकारी राशि की बंदरबांट हुई है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। प्रखंड की भागकोलिया पंचायत में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। युवा शांति संगठन के बैनर तले अररिया जिला युवा शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष नन्हें सम्राट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने फारबिसगंज-अम्हारा मुख्य सड़क पर कीर्तनिया चौक के समीप सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन व आमरण अनशन किया。

प्रदर्शन के दौरान भीड़ का आक्रोश प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया। कुछ समय तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

आरोप और निष्कर्ष प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में पंचायत की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितता और सरकारी राशि की बंदरबांट हुई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जिला युवा शक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष नन्हें सम्राट ने कहा कि पंचायत में विकास योजनाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पूर्व में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की गई थी। उनका आरोप है कि आवेदन दिए जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की जांच नहीं कराई गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता गया और अंतत: उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा।

मुखिया का बयान उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे।

आरोपों का खंडन वहीं मुखिया प्रतिनिधि रियाज़ अनवर ने ग्रामीणों द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज़ करते हुए कहा कि उनकी साफ-सुधरी छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। कहा कि उनके कार्यकाल में पंचायत में काफी विकास कार्य हुआ है।