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Araria News: रानीगंज बाजार की तीन अलग-अलग दुकानों में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: रानीगंज, एक संवाददाता। रानीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग तीन दुकानों में सेंधमारी कर

Araria News: रानीगंज बाजार की तीन अलग-अलग दुकानों में चोरी

Araria News: रानीगंज, एक संवाददाता। रानीगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग तीन दुकानों में सेंधमारी कर हजारों रुपये के कीमती सामान उड़ा लिए। रानीगंज ब्लॉक चौक के समीप किराना दुकान व एक कपड़ा की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपये के कीमती सामान उड़ाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर छोटी रामपुर वार्ड संख्या नौ निवासी किराना दुकानदार मो. मुंतजिर ने रानीगंज थाना में आवेदन देकर बताया कि है, कि बीती रात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा मेरा किराना दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखा तेल, साबुन, चीनी आदि का चोरी कर लिया गया है।

इसके साथ ही बगल में स्थित मो.दिलशाद का कपड़ा का दुकान का भी चोरों के द्वारा ताला तोड़कर दुकान से कीमती कपड़े व गल्ला में रखे पांच हजार नगदी रुपये का चोरी कर लिया गया है। वहीं अररिया रानीगंज मार्ग पर रामपुर नहर के समीप मो. ताजिर के किराना दुकान का भी ताला तोड़कर दुकान से तेल,साबुन ,चीनी,गुटखा आदि की चोरी का उल्लेख थाना को दिए आवेदन में किया गया है। इधर रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। आवेदन देने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

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