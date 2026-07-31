Araria News: भूविवाद मामले का निष्पक्ष, स्थायी एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो कार्रवाई

Araria News: अररिया, वरीय संवाददाता डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में राजस्व महाअभियान एवं भू-विवाद से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भू-विवाद के समाधान से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, स्थायी एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम नागरिकों को त्वरित न्याय एवं अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को लोक भूमि से अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधियाचन से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित एलसीआर को बिना विलंब संबंधित न्यायालयों में भेजने का भी निर्देश दिया। बैठक के दौरान परिमार्जन प्लस एवं म्यूटेशन के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों में अपेक्षित गति लाने तथा सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.