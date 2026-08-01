Araria News: डेढ़ करोड़ की लागत से बन रहे सड़क में गड़बड़ी की शिकायत, ग्रामीणों में आक्रोश

Araria News: भरगामा, एक संवाददाता जयनगर में लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता का मामला सामने आने से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि जेबीसी (जानकी नगर ब्रांच कैनाल) नहर के पश्चिमी सुरक्षा बांध को काटकर उसकी मिट्टी निर्माणाधीन सड़क पर डाल दी गई, जिससे एक ओर नहर की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है तो दूसरी ओर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्राम कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फारबिसगंज की देखरेख में सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पहले काला बड़ा मेटल के जगह उजला गिट्टी बिछाई गई थी, लेकिन बाद में रात के अंधेरे में निर्धारित छोटे गिट्टी की जगह मिट्टी डाल दी गई।

आरोप है कि यह मिट्टी जेबीसी नहर के पश्चिमी सुरक्षा बांध को काटकर लाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा बांध नहर की मजबूती और जल प्रवाह की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यदि इस प्रकार बांध को काटकर मिट्टी निकाली जाती रही तो भविष्य में नहर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी किए जाने से सड़क की गुणवत्ता और उसकी टिकाऊ क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने विभागीय अधिकारियों से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सुरक्षा बांध की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। ग्राम कार्य विभाग के कनीय अभियंता (जेई) विश्वभर कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़क पर डाली गई मिट्टी को हटाया जाएगा तथा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।