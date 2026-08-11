Araria News: रानीगंज प्रक्षेत्र में लगाये गये 52 हजार पौधे, कई गायब हैं तो सैकड़ों आज भी दे रहे हरियाली।

Araria News: रानीगंज। एक संवाददाता। रानीगंज क्षेत्र होकर गुजरने वाले एनएच 327 ई और एसएच 77 के किनारे हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया था। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2011 से 2023 तक रानीगंज वृक्ष वाटिका के माध्यम से एनएच और एसएच किनारे करीब 52 हजार पौधे लगाए गए थे। इनमें मुख्य रूप से मोहगनी, आम, नीम, अर्जुन, लिप्टस और एकेसिया प्रजाति के पौधे शामिल थे। हालांकि, समय बीतने के साथ इन पौधों में से कई तेज आंधी-तूफान की चपेट में आकर नष्ट हो गए, जबकि कुछ पौधों को लोगों द्वारा चोरी-छिपे काटे जाने की भी बात सामने आई है।

रानीगंज वृक्ष वाटिका के पूर्व वनपाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि उनके कार्यकाल में वर्ष 2011 से लेकर 2023 तक लगातार सड़क किनारे पौधारोपण कराया गया। उस समय लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए तीन साल तक वनकर्मियों को लगाया जाता था। पौधों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में गैबियन भी लगाए गए थे, ताकि पौधों को मवेशियों और अन्य नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि वर्ष 2023 के बाद पौधारोपण मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण एनएच और एसएच किनारे नए पौधे लगाने का काम नहीं हो सका। वहीं, पुराने पौधों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर भी समय के साथ स्थिति में बदलाव आया है। कई जगहों पर पौधे बड़े होकर पेड़ का रूप ले चुके हैं, जबकि कई स्थानों पर लगाए गए पौधे अब दिखाई नहीं देते। पूर्व वनपाल के अनुसार, लगाए गए सभी 52 हजार पौधों में से कितने वर्तमान में जीवित हैं, इसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद एनएच और एसएच किनारे आज भी सैकड़ों पेड़ मौजूद हैं, जो रानीगंज क्षेत्र में सड़क की सुंदरता बढ़ाने के साथ राहगीरों को छांव और पर्यावरण को हरियाली प्रदान कर रहे हैं।