Araria News: लाखों का राजस्व देने के बाद भी रानीगंज बस स्टैंड बदहाल, जिम्मेदार मौन

Araria News: राजधानी पटना से पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, नवगछिया जैसे स्थानों के लिए रानीगंज बस स्टैंड से हर दिन 10,000 यात्री सफर करते हैं। लेकिन हालात बदहाल हैं। बारिश के दिनों में बस स्टैंड कीचड़ में तब्दील हो जाता है। नगर पंचायत बनें तीन साल होने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है।

Araria News: हिन्दुस्तान पड़ताल: लाखों का राजस्व देने के बाद भी रानीगंज बस स्टैंड बदहाल, जिम्मेदार मौन लाखों का राजस्व देने के बाद भी रानीगंज बस स्टैंड की समस्याएं बरकार बारिश में झील में तब्दील हो जाता है बस स्टैंड, यात्रियों को होती है काफी परेशानी राजधानी पटना से लेकर पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, नवगछिया के लिए प्रतिदिन खुलती है बसें। सौ से अधिक ऑटो खुलते हैं रोजाना। रानीगंज बस स्टैंड से रोजाना दस हजार से अधिक यात्री करते हैं सफर। पवन कुमार सिंह रानीगंज। एक संवाददाता।

बस स्टैंड की समस्याएं रानीगंज-अररिया मार्ग पर एनएच 327 ई पर बने रानीगंज बस स्टैंड जिले के बड़े स्टैंड में से एक हैं। लेकिन इस बस स्टैंड में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति बद से बदतर है। आलम यह है कि इन दिनों बारिश के महीनों में हल्की सी भी बारिश होने पर पूरा बस स्टैंड कीचड़ व संघाड़ में तब्दील हो जाता है। रानीगंज बस स्टैंड में रोजाना करीब दस हजार से अधिक लोगों की आवाजाही होती है। रानीगंज का बस स्टैंड चारों और बदबूदार गंदगी फैली हुई रहती है। रानीगंज बस स्टैंड से राजधानी राजधानी पटना के लिए भी बसें खुलती है। पटना के अलावे पूर्णिया के लिए एक दर्जन से अधिक बसों का आना जाना रहता है। यही नहीं अररिया, फारबिसगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, के लिए भी इस बस स्टैंड से रोजाना दर्जनों बसें खुलती है।

यातायात का भार रानीगंज को नगर पंचायत दर्जा मिले तीन साल होने के बावजूद रानीगंज का बस स्टैंड बदहाल है। इतने समय बीतने के बाद भी रानीगंज में नागरिक सुविधाएं नदारत है। लोगों की समस्याएं बरकरार है। खासकर रानीगंज बाजार का बस स्टैंड परिसर प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बना है। जबकि रानीगंज बस स्टैंड हर साल लाखों का राजस्व देता है। अभी बारिश के महीनों में हल्की सी भी बारिश होने पर पूरा बस स्टैंड कीचड़ व संघाड़ में तब्दील हो जाता है। रानीगंज बस स्टैंड से राजधानी राजधानी पटना के लिए भी बसें खुलती है। पटना के आलावे, पूर्णिया के लिए एक दर्जन से अधिक बसों का आना जाना रहता है। यही नहीं अररिया, फारबिसगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, के लिए भी इस बस स्टैंड से रोजाना दर्जनों बसें खुलती है।

यात्रियों की परेशानियाँ दस हजार यात्रियों का रोजाना आवागमन: रानीगंज बस स्टैंड से विभिन्न जगहों से खुलने वाली बसों को मिलाकर देखें तो करीब दस हजार से अधिक लोग रोजाना बस पकड़ने आते है। लाखों का राजस्व देने के बाबजूद आज बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहाने पर विवश है। कुछ दुकानदार अपने दुकानों व होटल का कचरा खुले में फेंकने के कारण सड़ांघ व बदबू से लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। रानीगंज बस स्टैंड से रोजाना करीब डेढ़ से दो सौ से अधिक ऑटो अररिया, फारबिसगंज, कालाबलुवा, के लिए खुलती है। सभी ऑटो चालक भी बस स्टैंड परिसर में यत्र तत्र ऑटो लगाकर रखते है जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी होती है। यही नहीं रानीगंज से हर रोज राजधानी पटना के लिए आधा दर्जन बसें खुलती है।

स्वच्छता का अभाव नपं बनने के बाद भी नियमित सफाई नहीं: रानीगंज के नगर पंचायत बनने के चार साल हो रहे हैं। राजेश कुमार, रितू कुमारी, शमीम खान, राजीव कुमार आदि यात्रियों ने बताया कि नपं का दर्जा मिलने के बावजूद रानीगंज बस स्टैंड से नियमित तौर पर कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। बस स्टैंड परिसर में सैकड़ों की संख्या में अस्थायी दुकानें है। इन दुकानों की गन्दगी बस स्टैंड परिसर में ही फेंक दी जाती है। इससे पूरा बस स्टैंड परिसर गंदगी व दुर्गंद से भरा रहता है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया बोले अधिकारी: रानीगंज नपं के इओ सचिन कुमार ने बताया कि रानीगंज बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण जल्द ही करवाया जायेगा। अतिक्रमण की समस्या आ रही है। अंचल स्तर से दुकानदारो को खाली करवाने का नोटिस भी दिया गया है। जल्द ही अतिक्रमण खाली करवाकर बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जायेगा। रानीगंज फ़ोटो 01 गुरुवार को हल्की बारिश में झील में तब्दील रानीगंज का बस स्टैंड परिसर.