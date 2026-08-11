Araria News: सेनेटरी लैंडफिल के लिए नरपतगंज में 12 एकड़ जमीन चिह्नित

Araria News: नरपतगंज नगरपालिका की बैठक में कई विकास प्रस्ताव पारित हुए। मुख्य पार्षद ने बताया कि सेनेटरी लैंडफिल के लिए 12 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। विधायक ने मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन निर्माण की भी जानकारी दी। सफाई एजेंसी को हटाने की मांग करते हुए आगामी हफ्ते में विशेष बैठक का प्रस्ताव रखा गया।

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज नपं कार्यालय में सोमवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में नगर पंचायत की विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित हुए। मुख्य पार्षद सन्नू कुमारी ने बताया कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या एक में सेनेटरी लैंडफिल के लिए 12 एकड़ जमीन चिह्नित किया गया है। प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

विकास की योजनाएँ सेनेटरी लैंडफिल बनने से खुले में कचरा से होने वाले प्रदूषण से लोगों को मुक्ति मिलेगी। विधायक देवयंती यादव ने कहा कि मोक्ष धाम को लेकर नगर पंचायत द्वारा भूमि चिह्नित किया गया है। मोक्ष धाम के साथ-साथ सम्राट अशोक भवन के निर्माण भी जल्द होने की बात कही। सदस्यों ने अपने-अपने वार्डों की समस्या को रखा। नगर पंचायत के 20 वार्डों में साफ सफाई में अनिमितताओं का आरोपी लगाते हुए सफाई एजेंसी पर प्रस्ताव पारित करते हुए उसे हटाने की मांग रखी। जिसको लेकर आगामी हफ्ते में विशेष बोर्ड की बैठक का प्रस्ताव लिया गया।

सफाई व्यवस्था कार्यपालक पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि पिछले तीन महीने में नगर पंचायत में 08 लाख से ज्यादा की वसूली की गई है। वहीं 769 आवास योजना का चयनकर अनुमोदन भेजा गया है। वार्ड संख्या दो में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। बैठक में विधायक देवयंती यादव, मुख्य पार्षद सन्नू कुमारी, उपमुख्य पार्षद कुंती देवी, कार्यपालक पदाधिकारी विकास कुमार समेत वार्ड पार्षद भीम कुमार राय, केशव कुंदन, अमित कुमार पासवान, कौशल कुमार, बालकुमार पासवान, मुखीलाल पासवान, संतोष यादव, कंचन कुमारी, विमला देवी, नाजदा परवीन, उमा कुमारी, निशु कुमारी, रोशन आरा, रेखा देवी, रीता देवी, नवीशा खातून आदि मौजूद थे।