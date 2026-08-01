Araria News: श्री गणेश महोत्सव की तैयारी जोरों पर
Araria News: फारबिसगंज के श्री लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में 14 से 18 सितंबर तक पांच दिवसीय गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। पूजा के आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की गई है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और महोत्सव का समापन 18 सितंबर को होगा।
Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज के श्री लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आगामी 14 सितंबर से 18 सितंबर तक पांच दिवसीय श्री गणेश महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की हुई श्री गणेश जी की प्रतिमा की साज सज्जा करने को लेकर कोलकाता की शिल्पकार खोखन पाल की टीम फारबिसगंज पहुंच गई है। इस संबंध में मंदिर के संयोजक पवन शर्मा, अध्यक्ष भूपेश अग्रवाल, सचिव सुभाष अग्रवाल,पवन अग्रवाल,मनोहर शर्मा,अमित भूपाल,भीम अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, शिव अग्रवाल,कुलदीप अग्रवाल, कमल मित्तल, धनपत धांडेवाल आदि के द्वारा पूजा के भव्य आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की गई है。
पूजा और विधि विधान
वहीं मंदिर के महंत पंड़ित अंगद दुबे और अभिषेक दुबे की अगुवाई में मुख्य यजमान ललित केडिया और उनकी धर्मपत्नी अंजना केडिया के द्वारा पांचों दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा-अर्चना की जायेगी। मंदिर के संयोजक पवन शर्मा ने बताया कि महोत्सव को खास बनाने को लेकर जेवरातों से जड़ित माता दुर्गा रानी के साथ-साथ ऋद्धि-सिद्धि की प्रतिमा का विलक्षण श्रृंगार, चकाचौंध रौशनी, ढाक एवं म्युजिकल आरती भक्तों के बीच आकर्षक का केंद्र होगी।
भंडारा और महोत्सव का समापन
वहीं प्रतिदिन खीर,लड्डू और फल का सवामणी का महाभोग चढ़ाया जायेगा। इधर पांच दिवसीय भव्य आयोजन को लेकर पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। कमिटी के सदस्यों ने बताया कि पांच दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का भव्य समापन आगामी 18 सितंबर को होगा。
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