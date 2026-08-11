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Araria News: नरपतगंज के चंदा से 81 ग्राम स्मैक के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: नरपतगंज थाना पुलिस ने खैरा चंदा में छापेमारी कर 81 ग्राम स्मैक बरामद किया। कारोबारी पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर आरोप है कि वह अपने घर से स्मैक की सप्लाई करता था। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Araria News: नरपतगंज के चंदा से 81 ग्राम स्मैक के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार।

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज थाना पुलिस ने रविवार की देर संध्या थाना क्षेत्र के खैरा चंदा में छापेमारी कर एक घर से 81 ग्राम समेक बरामद करते हुए मौके से कारोबारी घर मलिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपी खैरा चंदा वार्ड चार निवासी पप्पू यादव पिता कुलानंद यादव बताया जाता है। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अपने घर से ही बड़ी मात्रा में स्मैक लाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया करता था। इसको लेकर पुलिस को बराबर सूचना मिल रही थी।

सूचना पर पुलिस ने जब घर में छापेमारी किया तो घर से 81 ग्राम स्मैक बरामद होने पर मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले की सुखा नशा को लेकर लगातार नरपतगंज पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में लगातार सुखा नशा के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है।

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