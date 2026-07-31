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Araria News: पुलिस केंद्र में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सिपाही झुलसे, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया के पुलिस लाइन में एक चालक सिपाही चन्दन कुमार को हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से गंभीर जलन हो गई। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल और फिर पूर्णिया के मैक्स अस्पताल भेजा गया। चन्दन मूल रूप से जहानाबाद का निवासी हैं और उनके परिजन अस्पताल पहुँच चुके हैं।

Araria News: पुलिस केंद्र में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सिपाही झुलसे, हालत गंभीर

Araria News: अररिया,निज संवाददाता अररिया के हड़िया स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी के बीच हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से एक चालक सिपाही गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे सिपाही चन्दन कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया। फिलहाल झुलसे सिपाही का इलाज पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि हादसे में सिपाही चन्दन कुमार गंभीर रूप से झुलस गए हैं,उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चन्दन कुमार पुलिस लाइन के बगल स्थित एक पेड़ से आंवला तोड़ रहा था।

पेड़ की डाली का हाईटेंशन तार के संपर्क में आने की वजह से चन्दन को करंट का जोरदार झटका लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। मूल रूप से जहानाबाद जिला का रहने वाले चन्दन कुमार के परिवार के लोग पूर्णिया पहुंच गये है। नगर थानेदार मनीष कुमार रजक ने बताया कि सिपाही चंदन कुमार का इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है, स्थिति गंभीर है परिवार के लोग पहुंच चुके हैं।

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