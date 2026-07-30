Araria News: नरतपगंज में दो वारंटी गिरफ्तार
Araria News: नरपतगंज थाना पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दो वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रमेश ऋषिदेव और शंभू यादव हैं। दोनों पर न्यायालय से वारंट निर्गत था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी अभियान चलाकर दो वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी फरही निवासी रमेश ऋषिदेव पिता धनेश्वर ऋषिदेव तथा फरही कोसकापुर निवासी शंभू यादव उर्फ रामकुमार यादव पिता मथुरानंद यादव बताया जाता है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों पर न्यायलय से वारंट निर्गत था दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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