Araria News: देसी चुलाई शराब के साथ दो गिरफ्तार

Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा पुलिस ने बुधवार को 14 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बिना नंबर की एक बाइक भी जब्त किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली बाइक पर लक्ष्मीपुर होकर शराब लेकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई को लेकर लक्ष्मीपुर पक्की सड़क में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति को आते देखा। पुलिस पर नजर पड़ते ही बाइक को छोड़ कर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से बाइक सहित दोनों व्यक्ति को पकड़ कर बाइक का तलाशी लेने पर डिक्की से अलग अलग गेलन व बोतल से 14 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया।