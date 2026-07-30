Araria News: देसी चुलाई शराब के साथ दो गिरफ्तार
Araria News: कुर्साकांटा पुलिस ने बुधवार को 14 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया। उन्हें लक्ष्मीपुर से शराब ले जाते समय पकड़ा गया। पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक भी जब्त की और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
Araria News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा पुलिस ने बुधवार को 14 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बिना नंबर की एक बाइक भी जब्त किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली बाइक पर लक्ष्मीपुर होकर शराब लेकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई को लेकर लक्ष्मीपुर पक्की सड़क में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति को आते देखा। पुलिस पर नजर पड़ते ही बाइक को छोड़ कर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से बाइक सहित दोनों व्यक्ति को पकड़ कर बाइक का तलाशी लेने पर डिक्की से अलग अलग गेलन व बोतल से 14 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया।
इसके साथ ही दो मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार कारोबारी जय किशोर पासवान पिता रधुनन्दन पासवान व विकास पासवान पिता गुनानन्द पासवान ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के घुरघुरा साहसमल वार्ड संख्या 15 का रहने वाला बताया जाता है। थानेदार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कारोबारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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