Araria News: गुरु पूर्णिमा पर अररिया में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का मिला सम्मान

Araria News: गुरु पूर्णिमा पर अररिया में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का मिला सम्मान
Araria News: अररिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अररिया फिजिकल अकादमी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्टेट मेडलिस्ट इंद्राणी कुमारी और समीर कुमार सहित कई अन्य को उनकी उपलब्धियों के लिए सराहा गया।
Araria News: अररिया: गुरु पूर्णिमा पर अररिया में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का मिला सम्मान अररिया शहर के दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन लोगों व भक्तों ने किया खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का स्वागत अररिया, वरीय संवाददाता गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार की शाम अररिया स्थित दिव्य ज्योति शिव साईं मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
सम्मानित खिलाड़ी और प्रशिक्षक
समारोह में अररिया फिजिकल अकादमी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्टेट मेडलिस्ट इंद्राणी कुमारी, जिन्होंने विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया है, को सम्मानित किया गया। वहीं स्टेट मेडलिस्ट समीर कुमार को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि तथा युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थिति
समारोह में अररिया फिजिकल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक शहंशाह को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर सफलता दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही अकादमी के सहयोगी गोपाल कुमार, रेनू कुमारी को भी खेल एवं समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सभी सम्मानित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का यह सम्मान समारोह गुरु-शिष्य परंपरा को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने वाला है। अररिया फोटो 05 शहर के साईं मंदिर परिसर में सम्मानित खिलाड़ी व प्रशिक्षण।
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