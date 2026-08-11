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Araria News: वन विभाग का दावा एनएच किनारे 90 प्रतिशत के करीब पौधे जीवित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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Araria News: अररिया में मनरेगा और वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे पौधारोपण किया जाता है। एनएच 27 और एनएच 327 ई पर हजारों पेड़ काटे गए थे, लेकिन अब दोनों सड़क किनारे पौधों का विकास हुआ है। वन विभाग के अनुसार 90 प्रतिशत पौधे संयंत्रित हैं, हालाँकि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Araria News: वन विभाग का दावा एनएच किनारे 90 प्रतिशत के करीब पौधे जीवित
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डिवाइडर के बीच भी लगाए गये विशेष फूल:

वहीं दूसरी तरफ एनएच निर्माण के बाद सड़क के डिवाइडर के बीच भी बड़ी संख्या में कुछ विशेष फूलों के पौधे वन विभाग द्वारा लगाया गया। इन पौधों की अब भी कटाई छंटाई होते देखी जाती है। जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी की जाती है। शुरुआती समय में तो पौधों की सुरक्षा के लिए गेबियन का इस्तेमाल भी हुआ था, पर अब इक्का दुक्का ही नजर आते हैं, क्योंकि पौधे बड़े हो चुके हैं।

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