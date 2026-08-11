Araria News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत जीविका समूहों ने निकाली तिरंगा यात्रा
Araria News: अररिया में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जीविका परियोजना द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में महिलाएं एवं सदस्य उत्साहपूर्वक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने देशभक्ति की भावना पैदा करते हुए स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताया। अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया।
Araria News: अररिया, संवाददाता स्वतंत्रता दिवस-2026 एवं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जीविका परियोजना, अररिया अंतर्गत विभिन्न जीविका समूहों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।
तिरंगा यात्रा का आयोजन
तिरंगा यात्रा में जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकली यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत नारों के माध्यम से आमजनों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना के लिए प्रेरित किया।
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता
यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गौरव के साथ मनाने का संदेश दिया गया। साथ ही जीविका समूहों की महिलाओं ने आमजनों से अभियान में सक्रिय सहभागिता करने और अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की। इस अवसर पर जीविका से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर में तिरंगा फहराना देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुटता और गौरव की भावना को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में प्रबंधक, जीविका परियोजना, अररिया नवीन कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित समूहों के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के आयोजन से ग्रामीण समुदाय में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सहभागिता की भावना को और मजबूती मिली।
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