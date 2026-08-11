Araria News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत जीविका समूहों ने निकाली तिरंगा यात्रा

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता

यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और गौरव के साथ मनाने का संदेश दिया गया। साथ ही जीविका समूहों की महिलाओं ने आमजनों से अभियान में सक्रिय सहभागिता करने और अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की। इस अवसर पर जीविका से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर में तिरंगा फहराना देश के स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ-साथ राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुटता और गौरव की भावना को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में प्रबंधक, जीविका परियोजना, अररिया नवीन कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित समूहों के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के आयोजन से ग्रामीण समुदाय में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सहभागिता की भावना को और मजबूती मिली।