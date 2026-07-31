Araria News: ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़कर किया प्रदर्शन

Araria News: नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के गोखलापुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय कोचगामा परिसर में गुरुवार सुबह जब स्कूल खुला तो शिक्षकों ने बताया कि इस विद्यालय के कक्षा 06 से 08 के बच्चों का स्थानांतरण पीएम श्री योजना के तहत विभाग द्वारा जनता उच्च विद्यालय पिठौरा में कर दिया गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक वहां जमा होकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर उग्र प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन की खबर विभाग को दी गई तो नरपतगंज बीडीओ अजीत कुमार, बीइओ कलश कुमार, बीपीआरओ अवधेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि उमेश चौपाल समेत अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जल्द ही समस्या का निदान का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया।

ग्रामीणों की चिंताएं

स्थानीय अभिभावक एवं ग्रामीण शिवनारायण शर्मा, जयप्रकाश उरांव, दिनेश मुखिया, चंदन चौपाल, शिवचरण चौपाल, नारायण शर्मा, हीरालाल ऋषिदेव, रामप्रसाद चौपाल, विनोद उरांव, चुन्नी देवी, संजय उरांव आदि का कहना था कि इस विद्यालय में इस क्षेत्र की अधिकतर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अधिकतर बच्चे पढ़ाई करते है। जनता उच्च विद्यालय में जहां पर स्थानांतरण किया गया है। यहां से लगभग 05 किलोमीटर की दूरी है। बरसात के समय में यहां पर कीचड़ एवं जल भराव के कारण बच्चों को आने-जाने में भारी कठिनाई उत्पन्न होगी। लोगों का कहना था कि इस विद्यालय के छात्रों को इसी विद्यालय में हर हाल में पढ़ाई की व्यवस्था पहले की भांति होनी चाहिए। इतनी अधिक दूरी तय कर बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो इसकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? अगर विभाग इस समस्या का निदान नहीं करती है तो उग्र आंदोलन की बात कही। इस संदर्भ में बीईओ कलश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत बच्चों का स्कूल का स्थानांतरण किया गया, अगर यहां के अभिभावकों को परेशानी हो रही है तो इन लोगों द्वारा आवेदन दिया गया है। शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा इस मामले पर विचार कर जल्द ही समस्या का समाधान करवाने की बात कही।